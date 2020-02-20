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Музеи и экскурсоводы возобновят работу в Псковской области

Возобновить экскурсии и посещение музеев предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил сегодня, 26 июня, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Глава региона считает, что можно разрешить экскурсии группами до 10 человек, а также посещение музеев группами до 5 человек.

Михаил Ведерников заявил, что пора возвращать к жизни туризм, особенно внутренний.

Кроме того, он отметил, что если ситуация пойдет на улучшение, то с 15 июля представляется возможным открыть работу летних оздоровительных лагерей. По его мнению, позже открывать детские лагеря смысла нет.