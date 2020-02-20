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Губернатор вручил памятные медали и благодарственные письма президента РФ волонтерам акции «Мы вместе»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня молодежи. Глава региона в субботу, 27 июня, посетил площадку в Финском парке, где собрались волонтеры акции «Мы вместе», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников поздравил добровольцев с Днем молодежи и поблагодарил их за активность и неравнодушие, отметив, что они словом и делом доказали свою готовность менять мир к лучшему. «Вы все встали на борьбу с коронавирусной инфекцией и оказываете властям региона неоценимую помощь», — отметил губернатор и напомнил, что добровольцы за все время акции отработали около 1,5 тыс заявок, развезли более 22 тыс продуктовых наборов и раздали свыше 126 тыс масок.

По поручению главы государства Владимира Путина Михаил Ведерников вручил памятные медали акции «Мы вместе» и благодарственные письма президента РФ первым 23 добровольцам. В ходе торжественной церемонии также были отмечены 4 организации-партнера акции и 8 специалистов, ответственных за работу с молодежью в Псковской области. Глава региона обозначил, что всего за участие в акции будут награждены 150 жителей региона. «Это хороший показатель того, насколько у нас зрелое общество, насколько много неравнодушных людей, которые помогают людям в этой трудной жизненной ситуации», — добавил он.

Вместе с тем Михаил Ведерников обратил внимание, что работа не прекращается, поскольку опасность коронавирусной инфекции по-прежнему остается. Губернатор выразил надежду, что в ближайшее время с неоценимой помощью волонтеров в регионе будут сняты все ограничения, и жители Псковской области вернутся к привычному образу жизни.

Напомним, в период распространения новой коронавирусной инфекции многие молодые люди объединились с целью борьбы с пандемией. В марте 2020 года на базе Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» создан волонтерский штаб по поддержке граждан в период распространения инфекции, в рамках которого реализовываются проекты всероссийской акции «Мы вместе». Почти во всех районах созданы и продолжают работать волонтерские штабы, в которых люди всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.