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Конкурс на размещение сезонных нестационарных торговых объектов проводят в Пскове

Администрация Пскова проводит конкурс на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера. Как сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, в целях создания конкурентной среды и благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрация Пскова проводит конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова.

Дата начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсе на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города Пскова с 25 июня 2020 года, дату окончания приема заявок – 30 июня 2020 года, дата и место подведения итогов конкурса – 03 июля 2020 года по адресу: г. Псков, улица Некрасова, дом № 22.

Заявки принимаются по адресу: г. Псков, улица Ленина, дом № 3, каб.7.

Постановление администрации г.Пскова по конкурсу НТО можно скачать здесь.