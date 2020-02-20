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Зажигательный флешмоб «Вечно молодые!» проводит псковская организация инвалидов

Псковская областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) предлагает всем вместе отметить праздник Молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации со ссылкой на председателя организации ВОИ, депутата Псковского областного Собрания Марину Борисенкову, в течение всего дня на страницах сайта и социальных сетей организации запущен зажигательный флешмоб - «Вечно молодые!».

В данном мероприятии принимают участие как молодые люди, так и старшее поколение. Они рассказывают свои истории, мотивируют и дают советы молодым и целеустремленным. А самое главное, своим примером показывают, что любую жизненную ситуацию нужно рассматривать с позитивной стороны, инвалидность – не приговор.

«День молодёжи в России в этом году приходится на субботу 27 июня. Всем известно, что именно в молодёжном обществе зарождаются неординарные идеи, молодёжь – это будущее любого государства и любой организации. В этот день принято проводить мероприятия, направленные на освещение жизни молодого поколения», - говорится в пресс-релизе.

Псковская областная организация ВОИ поддержала идею члена Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Ивана Екимова провести в рамках празднования Дня российской молодёжи зажигательный флешмоб «Вечно молодые!».