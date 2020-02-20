Псковичи голосуют по поправкам в Конституцию с соблюдением правил защиты. ВИДЕО

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков, нарушений и происшествий не зафиксировано, как и в предыдущие два дня голосования.
Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.
Великие Луки, УИК №134
Кунья, УИК №455
Дно, УИК №208
Локнянский район, Локня, участок №408.
Дно, УИК 207
Порхов, УИК №523
Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.