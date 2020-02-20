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Псковичи голосуют по поправкам в Конституцию с соблюдением правил защиты. ВИДЕО

Жители Псковской области продолжают голосовать по поправкам в Конституцию РФ. В регионе открыты 615 избирательных участков, нарушений и происшествий не зафиксировано, как и в предыдущие два дня голосования.

Люди голосуют на участках с соблюдением социальной дистанции, в масках и перчатках. Сотрудники комиссий также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярно проводится дезинфекция.

Великие Луки, УИК №134

Кунья, УИК №455

Дно, УИК №208

Локнянский район, Локня, участок №408.

Дно, УИК 207

Порхов, УИК №523

Напомним, основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период до 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.