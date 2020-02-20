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Добровольцы раздали более 20 тысяч продуктовых наборов в Псковской области

Добровольцы раздали более 20 тысяч продуктовых наборов в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«В День Молодёжи с большим удовольствием поздравил волонтёров и добровольцев, которые участвовали в акции «МыВместе». Эти люди словом и делом доказали, что готовы менять мир к лучшему, брать в свои руки инициативу и помогать окружающим в непростой жизненной ситуации», - написал губернатор.

Сотни жителей Псковской области их усилиями получили поддержку в сложный этап борьбы с коронавирусом. Добровольцы раздали более 20 тысяч продуктовых наборов, отработали несколько тысяч заявок с просьбами о помощи, ответили на 14 тысяч обращений на горячую линию.

Аналогично молодёжь по всей стране принимала участие в подобных мероприятия, работала на благо и будущее своей Родины. По поручению президента вручил первые 35 памятных медалей, учреждённых за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Всего таких медалей в регионе60 будет вручено 150.

«Спасибо за вашу непростую работу! Уверен, что ваша энергия, предприимчивость и смелость будут делать наш регион60 ещё лучше и комфортнее. С праздником!», - написал Михаил Ведерников.