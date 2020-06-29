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Елена Полонская: Контрольные выезды депутатов приносят реальный результат

Четыре контрольных выезда на избирательные округа совершили депутаты Псковской городской Думы в период с мая 2019 года по май 2020 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы, отчитываясь о работе за год.

По ее словам, такие выезды проведены на округа №№6, 8, 7 и 12 «для объективной оценки городских проблем на местах, организации прямого диалога между жителями и органами местного самоуправления».

Итоги контрольных выездов:

- Было решено рассмотреть возможность ремонта междворовых проездов у Стоматологической поликлиники, путем перевода их в ведение муниципалитета.

- При разработке проектной документации строительства улицы Кузбасской были учтены пожелания жителей микрорайона и в сам проект запланировано внесение изменений о ремонте существующих подъездов к комплексу зданий Женской консультации с организацией нужного количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии.

- При осмотре качества проведенного благоустройства сквера между домами №26 по улице Коммунальной, №27 по улице Народной и детским садом №37 «Кораблик» принято решение весной 2020 года произвести подсыпку землей территорию сквера, а также провести рейд на предмет санации деревьев детского сада №37 «Кораблик». В настоящий момент произведены работы по подсыпке плодородной землей зоны озеленения.

- В Контрольное управление администрации города Пскова Направлено обращение с просьбой выписать предписание собственнику торговой точки «Ласточка», расположенной у дома №26 по улице Коммунальной и детским садом №37 «Кораблик» на предмет уборки прилегающей к ним территории. Меры приняты, замечания также устранены.

- По окончании ремонта дворовой территории дома №43 по Рижскому проспекту было принято решение сделать подсыпку территории плодородной землей для дальнейшей посадки растений и кустарников. Земля завезена на округ №8 в рамках подготовительных мероприятий международной акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- При осмотре дворовой территории дома № 29/31 по Рижскому проспекту было принято решение дать поручение УК «Пароменское» демонтировать детскую площадку, находящуюся в данном дворе. В настоящее время скамейки демонтированы и установлены новые.

- По просьбе жителей дома № 29/31, по Рижскому проспекту перенести искусственные дорожные неровности ближе к въезду автомобильного транспорта во двор дома, установлены конусы, препятствующие проезду и парковке транзитного транспорта.

- Кроме того, было рекомендовано Управляющей компании «ТЭЗиИС» провести уборку территории вокруг стадиона многопрофильного лицея №4. Уборка произведена. Силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства города» производится отсыпка асфальтовой крошкой примыкающей территории.

- Выполнен ремонт тротуара и прохода к остановочному комплексу по улице Горького у дома №14/2.

- Устранены недостатки по ремонту карниза крыши, произведён косметический ремонт фасада дома № 20А по улице Пароменской.

- Выполнено обустройство искусственных неровностей по улице Коммунальной, 10,12.

- Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль участка по улице Леона Поземского от дома №61 до перекрестка улицы Ипподромная (данный участок дороги входит во вторую очередь реконструкции улицы Леона Поземского).

- В 2020 году в рамках муниципального контракта будет отремонтирован Гаражный проезд на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского.

- В настоящее время в рамках муниципального контракта ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории спортивного стадиона лицея «Развитие».

- Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к открытию пристройки-яслей к детскому саду №25 «Золотой ключик» с возможностью освещения данной территории. Незаконно размещенные гаражи на данном участке снесены, спилены аварийные деревья.

«Замечу, контрольные выезды депутатов приносят реальный результат, позволяют оперативно решать точечные проблемы и брать в работу более масштабные вопросы, которые избиратели ставят перед депутатами. Благодаря таким выездам удается оперативно, на месте решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, корректировать работу управляющих компаний по вывозу мусора, санации деревьев, установки скамеек, демонтажа аварийных качелей. Кроме того, на месте даются комментарии специалистов по возникающим вопросам», - пояснила Елена Полонская.