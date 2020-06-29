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387 человек с коронавирусом находятся в больницах Псковской области

В Псковской области госпитализированы 607 человек, в том числе 387 с коронавирусом. Об этом на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По ее словам, коечный фонд в учреждениях здравоохранения заполнен менее чем на половину. На этой неделе коечный фонд в псковском регионе сокращен до 1248 коек. В среднем это две койки на 1000 населения. В ближайшее время этот показатель планируется довести до 1 на 1000, рассказала Марина Гаращенко.

Самые тяжелые пациенты с коронавирусом находятся в Псковской городской и в Великолукской межрайонной больницах. В Псковской городской больнице лечатся 189 пациентов с коронавирусной пневмонией, из них один подключен к аппарату ИВЛ, 137 - с внебольничной пневмонией. Еще 95 человек находятся на кислородной поддержке, в том числе 40 - с коронавирусной пневмонией. В Великолукской больнице находятся 123 пациента, в том числе 60 - с коронавирусом.

Также Марина Гаращенко доложила, что сегодня в Псковской области продолжают работать два обсерватора - в Усвятах и санатории «Гороховое озеро» в Островском районе. На данный момент они заполнены на 50%.