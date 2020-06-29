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Спикер регионального парламента рассказал о вопиющих примерах неработающих зон охраны в Пскове

04.07.2020 11:02|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов уже два года предлагает проанализировать зоны охраны в Пскове, которые утверждены региональным парламентом и разобраться в том, почему в реальности они порой не работают. Об этом он сообщил сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Возьмем, к примеру, зону охраны в сердце нашего города - Псковского кремля. Финский парк - зона охраняемого природного ландшафта, там вообще ничего нельзя. Но там уже два года стоит какой-то железнодорожный контейнер. И все «эксперты» почему-то молчат, их это не интересует. Им интересен хайп, когда Псковское областное Собрание обсуждает пересмотр зон охраны, как в случае с территорией у храма Жен-Мироносиц, подискутировать о каких-то гипотетических 36 метрах высоты, а потом снова уйти в тень и забыть», - высказался он.

Александр Котов привел еще один показательный пример - забор рядом с общежитием псковского вуза на улице Карла Маркса. «Это тоже зона охраняемого природного ландшафта. И там незаконно огорожен значительный участок. Безуспешно, на мой взгляд, с этим ведет борьбу в суде Росимущество Псковской области. Забор до сих пор стоит, никто ничего сделать не может. Я не могу объяснить, почему два года не могут разобраться с забором, который установлен в зоне охраняемого природного ландшафта. Вот так работают принятые уже давно региональным парламентом охранные зоны», - рассказал он.

«Нам нужно корректировать зоны охраны и режима использования земель в зонах охраны исходя из реалий действительности. Нельзя идти по пути тотального запрета, понимая, что люди должны отдыхать и должны все-таки пользоваться какими-то услугами, но, прежде всего, заботиться надо о сохранении памятников, которыми Псковская земля богата. Но, к сожалению, пока в этом направлении ничего не делается. Все началось со строительства в Финском парке красного сарая. Там в принципе был беспредел: ездили автомобили, хотя там автотранспорту ездить нельзя, и из багажника торговали кофе. Был безобразный батут, который стоял чуть ли не выше колокольни Псковской кремля. Только после вмешательства областного Собрания депутатов хоть это удалось убрать. Хотя это непосредственная работа органа исполнительной власти – комитета по охране объектов культурного наследия», - отметил Александр Котов.

Гость студии добавил, что большие надежды возлагает на разработанный администрацией Пскова дизайн-код. «Сейчас мы видим вывески, которые размещают рядом с памятниками, которые только отпугивают нормальных людей. Очень надеюсь, что после внедрения дизайн-кода появятся вывески, которые не оскорбляют человеческое достоинство», - заключил Александр Котов.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #Дом Советов #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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