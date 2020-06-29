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Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии

Итальянская полиция раскрыла сеть распространителей детской порнографии, обменивавшихся запрещенными материалами в «известном мессенджере».

Правоохранителям удалось раскрыть никнеймы ее участников, что позволило в субботу провести обыски у 50 человек по всей Италии. Трое человек оказались под арестом, операция прошла в 15 из 20 регионах страны, сообщает ТАСС.

Сотрудники почтовой полиции Италии - подразделения МВД по борьбе с киберпреступлениями, изъяли несколько тысяч файлов с порнографических содержанием, в том числе фотографии с «ужасающим содержанием», изображающие даже новорожденных.

«В ряде случаев обнаружен материал, произведенный внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики», - говорится в сообщении. Расследование прошло в сотрудничестве с канадской организацией «Национальный центр координации детской эксплуатации» (NCECC).

Анализ полученных данных позволил создать профили участников сети исходя из их активности и предпочтений, благодаря чему удалось выявить «некоего педофила, арестованного в рамках аналогичного расследования несколько месяцев назад».