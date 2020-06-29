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Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, сообщает РИА Новости

В Псковской области процент населения за чертой бедности в 2019 году – 16,2, крайней бедности – 1,9, следует из представленных данных. В общем списке регион находится на 63-й строчке.

Минимальные 5,6% этот показатель составил в Ямало-Ненецком округе, максимальным он оказался в Тыве - порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования. Последние позиции в рейтинге также занимают: Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика, Курганская область, Республика Марий Эл, Еврейская автономная область, Мордовия и Крым, Кабардино-Балкарская республика.

В этой связи, как подчеркивают эксперты, важно понимать, с каким уровнем бедности Россия подошла к нынешней ситуации. В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.

При этом цифры почти всегда демонстрируют значительную дифференциацию в региональном разрезе. Согласно данным статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет порядка трех - четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается очень по-разному.