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Глава Гидрометцентра России предупредил о ливнях в Псковской области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сильных ливнях в Псковской области 6 июля. Также они надвигаются на Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую области и Карелию, а в Краснодарском крае и Хакасии ливни будут сопровождаться сильным ветром и крупным градом.

«Действительно, опасные явления в Саратовской области - жара до 40 градусов 5-7 июля, сильнейшая жара в Ростовской области - 40-41 градус, в Астраханской области - 40-42 градуса, в Калмыкии - 42-43 градуса. Еще, пусть не 40 градусов, но 39 градусов, что тоже весьма сомнительная радость, и в Башкортостане», - приводит слова метеоролога ТАСС.

Он отметил, что опасные погодные явления прогнозируется в Краснодарском крае, Хакасии и Туве. «Опасные явления также в центральных южных районах сегодня и завтра. В районах Краснодарского края сильный и очень сильный дождь. Также гроза, крупный град и ветер до 25 м/с. Ситуация даже еще более сложная чуть южнее, в Хакасии: сильный и ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с, а 6 июля - до 30 м/с. Вот это очень опасно», - сказал глава Гидрометцентра.

Между тем ливневые дожди надвигаются на Северо-западный федеральный округ. «Сильные дожди прогнозируются сегодня и завтра (5-6 июля - прим. ред.) в Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Карелии. Там ливневые дожди», - сообщил Вильфанд.

Экстремальная жара ожидается в Крыму, Адыгее и Ставрополье в ближайшие дни. «В Крыму тоже аномально жаркая погода 35-38 градусов, хотя обычно северные ветры компенсируют там жару. В Адыгее 39 градусов прогнозируется, в Ставрополье тоже до 40 градусов», - добавил метеоролог.