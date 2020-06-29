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Очаг заболеваемости коронавирусом в Дновском районе практически погашен

Губернатор Михаил Ведерников раскрыл подробности рабочей встречи с главой Дновского района Михаилом Шауркиным. В своем инстаграм-аккаунте руководитель региона проинформировал, что обсуждались актуальные вопросы повестки муниципалитета.

«Эпидемиологическая ситуация в районе долгое время оставалась непростой, прежде всего, из-за очага в Морино. Тем не менее, благодаря своевременным мерам он был локализован и сегодня уже практически погашен», - сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, что ранее очаг заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 был зафиксирован в Моринском психоневрологическом интернате.

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Кроме того, на встрече обсуждалась динамика реализации национальных проектов. Финансирование району в этом году выделено по шести направлениям, все работы идут по графику. По национальному проекту «Образование» отремонтированы спортивные залы в двух сельских школах. В Выскодской школе работы уже завершены – на ремонт было выделено 200 тыс. рублей, а в Бельской школе выполнено 95% работ (600 тыс. рублей). По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Дно строится 31-квартирный дом (готовность 75%). Туда переедут 68 человек, которые сейчас живут в аварийном доме. Это будет первый новый МКД в городе более чем за два десятилетия.

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«В целом, работы ведутся качественно и в срок. Такой подход мы всегда поощряем, и Дновский район может рассчитывать на дополнительную помощь и поддержку», - заключил губернатор.