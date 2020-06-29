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Акция ГИБДД «Автокресло спасает жизнь!» прошла в Печорах

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели в Печорах акцию «Автокресло спасает жизнь!»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по региону, эта акция организована в период проведения профилактического мероприятия «У ПДД каникул нет!» в целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом. Полицейскими усилен контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями транспортных средств, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля.

«Стражи порядка еще раз напомнили водителям о требованиях по перевозке юных пассажиров, важной роли детских удерживающих устройств и вручили тематические листовки. В частности, отмечалось, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.3 статьи 12.23 КоАП Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. И, как показывает практика, отсутствие детского удерживающего устройства в автомашине в той или иной дорожной ситуации может привести, к сожалению, к самым серьезным последствиям. Их можно избежать, если следовать требованиям безопасности. Об этом не должны забывать и родители за рулем», - отметили в ГИБДД.