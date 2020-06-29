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Физкультурно-оздоровительный комплекс устроят у школы в Любятово

Администрация Пскова заказала выполнение работ по устройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «Средней общеобразовательной школа №17» (Псков, Зональное шоссе, д.11).

В комплексе появятся яма для прыжков в длину, ворота для мини-футбола, шведская стенка с турниками, рукоход, уличные тренажеры, брусья, баскетбольные стойки, волейбольные стойки, комплекс Воркаут, скамейка для запасных игроков, трибуна для зрителей. Должны быть выполнены работы по благоустройству.

Начальная цена контракта - 12 млн 335 тыс. 090,00 рублей.

Окончание подачи заявок - 24 июля.

Срок завершения работы - по 31 июля 2020.