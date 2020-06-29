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Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. В отношении мужчины завели уголовное дело. Как сообщает «Лента.ру», об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова. Издание также публикует видео, на котором видно, как проходило задержание.

«Ему [задержанному] вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — уточнил адвокат. На опубликованных изданием кадрах видно, как полицейский хватает активиста за руку, в результате чего мужчина с флагом в руках падает навзничь. Полицейский продолжает его держать и наклоняется, когда материя флага задевает его кепку.

На акцию пришли противники уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом «Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"». Мужчина помещен в изолятор временного содержания.