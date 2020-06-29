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Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов. Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на РБК, теперь клиенты могут заказывать блюда онлайн до прихода в ресторан и не обязаны оставлять чаевые, говорится в документе, с которым ознакомилось издание РБК.

Предыдущие правила были утверждены в августе 1997 года. В свою очередь участники рынка отметили, что новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом. Проект документа дублирует положения действующего законодательства.

Дополнительные правила лишь создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.