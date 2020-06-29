Новости

В Красногородском районе незаконно вырублено более 30 кубометров древесины

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о лесопользовании при расчистке земельного участка сельскохозяйственного назначения в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что при проведении ООО «Генштаб» работ по расчистке земельного участка незаконно вырублено более 30 куб. м древесины, в связи с чем государству причинен значительный ущерб в сумме свыше 750 тыс. рублей.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Генштаб» - организации, с которой заключен договор на расчистку участка, а также с лиц, привлеченных данным обществом для производства указанных работ, суммы причиненного ущерба.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения.