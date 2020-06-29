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Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с введением карантина в районах Псковской области

31.07.2020 22:39|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области на территории двух районов (Порховский и Куньинский) введен карантин по африканской чуме свиней. Для нашего региона это заболевание имеет особую опасность в связи с особенностями агропромышленного комплекса. Такое мнение в своем инстаграм-аккаунте высказал губернатор Михаил Ведерников. 

«Поэтому для оперативного и точного реагирования на угрозу поручил сформировать межведомственную комиссию, куда будут входить органы прокуратуры, Россельхознадзора, главы районов. Основной задачей комиссии будет контроль за соблюдением правил свиноводства. 

Важно выстроить взаимодействие, сообща контролировать эпидемиологическую ситуацию, проводить ревизии. При необходимости нужно объяснять людям, как должна быть правильно организована работа. 

Если же фермер по каким-то причинам отказывается проходить регистрацию и придерживаться необходимых стандартов, такие хозяйства нужно закрывать по решению суда – они несут слишком большую угрозу региональной экономики. Также начали прорабатывать вопрос дополнительного финансирования региональной программы по замене поголовья свиней на другие виды сельскохозяйственных животных», - заключил глава области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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