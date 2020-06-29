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2 человека погибли и 4 ранены в ДТП с маршруткой «Переслегино - Великие Луки»

Уточнена информация о возрасте погибших и количестве пострадавших в ДТП с маршруткой «Переслегино - Великие Луки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, погибли две женщины 1985 и 1961 года рождения.

Пострадали еще 4 человека. «Характер травм не тяжелый, они будут отпущены домой», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, у одной из погибших в Великолукском районе женщин осталось трое детей.

Фото: портал «Луки.ру»

Авария произошла в понедельник, 17 августа около 20.00 в деревне Переслегино возле «тепличного комбината». По предварительной информации, столкнулись маршрутка «Великие Луки - Переслегино» и трактор «Беларусь».

По словам очевидцев, удар пришелся на заднюю часть маршрутки. Трактор после столкновения оказался в кювете.

Это был последний рейс маршрутки, она была заполнена пассажирами. Две женщины погибли.

Очевидцы сообщают, что трактором управлял пьяный водитель, житель соседней деревни.

По предварительной версии следствия, водитель трактора выезжал со второстепенной автодороги и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством, в нем находилось 19 человек.