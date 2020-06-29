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Александр Котов: Великолучанам не занимать трудолюбия и силы характера

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Великих Лук с Днем города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Великие Луки празднует 854-ю годовщину со дня основания, - отметил он. - За прошедшие столетия жители города на Ловати не раз демонстрировали воинскую доблесть и преданность родной земле. Не случайно, именно за ратные заслуги к первоначальному названию города - Луки, в средневековье добавилось определение Великие, а уже в наши дни Великим Лукам присвоено почётное звание «Город воинской славы» - за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Великолучане гордятся своим прошлым, подчеркнул Александр Котов, ценят то, что создают своим трудом сегодня, и думают о будущем.

«Великие Луки, практически стертые с лица земли в годы Великой Отечественной войны, смогли возродиться и стать развитым промышленным центром - доля великолукских предприятий в производстве области составляет почти 40%», - сказал он.

«Уверен, что экономический и культурный потенциал Великих Лук не исчерпан, потому что город - это, прежде всего, люди, которые в нем живут, а великолучанам не занимать трудолюбия, силы характера и любви к родной земле», - добавил Александр Котов и пожелал жителям города благополучия и процветания.