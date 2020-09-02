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Строительная готовность инфекционной больницы в Великих Луках составляет 94%

Строительная готовность инфекционной больницы (многофункционального медицинского центра) в Великих Луках составляет 94%, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, похожий многофункциональный медцентр в Пскове уже осмотрел заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов 31 августа.

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«Оба корпуса не только быстро и качественно построены, но и полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием, - отметил Михаил Ведерников. - Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования в том числе на коронавирус».

В Великих Луках по некоторым должностям идет набор кадров даже на конкурсной основе. «Сейчас будущие сотрудники инфекционной больницы активно обучаются работе на новом оборудовании», - сказал губернатор

Кроме того, в Пскове построят учебно-лабораторный корпус. Соответствующая договоренность достигнута с руководством Минобороны и Минобразования, пояснил Михаил Ведерников

«Также мы заключили соглашение о взаимодействии с ведущими научными медицинскими центрами Министерства обороны по оказанию медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Это позволит нашим врачам в любое время консультироваться с опытными федеральными коллегами», - добавил губернатор.