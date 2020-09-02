25 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона. На данный момент проведено 86006 исследований (425 за сутки).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 4791 (25 новых случаев)
Выздоровело 37 человек (всего 3527)
Количество умерших не изменилось – 65 человек.
Статистика по районам
Псков – 1543
Великие Луки – 913
Бежаницкий район - 57
Великолукский район – 195
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 74
Дновский район - 108
Красногородский район – 41
Куньинский район –43
Локнянский район - 14
Невельский район - 150
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район - 130
Опочецкий район – 49
Островский район – 346
Палкинский район - 55
Печорский район – 96
Плюсский район – 104
Порховский район - 168
Псковский район – 416
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 12
Пыталовский район – 26
Себежский район – 37
Струго-Красненский район – 48
Усвятский район - 24