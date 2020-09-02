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В Псковской области нет случаев перевода отдельных классов на дистанционное обучение

Пока в Псковской области нет случаев перевода отдельных классов на дистанционное обучение, как в Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, в регионе есть случаи заражения школьников коронавирусом, но это те, кто заболел еще летом и кто не пришел на линейку 1 сентября.

8% заболевших по Псковской области - это дети, и у них клинических проявлений болезни, как правило не бывает, отметил собеседник.

Есть случай заболевания педагога в Великих Луках. «Есть один случай. Человек, который заболел, ответственный, маску носил. Никаких контактных нет: ни детей, ни педагогов. Надеемся, что не будет новых случаев», - сказал глава управления Роспотребнадзора.