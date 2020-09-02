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Продуктовый магазин горел в Пскове

Продуктовый магазин «Пятерочка» горел сегодня, 19 сентября, в Пскове. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Торговый объект расположен по адресу: улица Алексея Алехина, дом №4а. Персонал магазина и посетителей эвакуировали.

Фото: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Кровлю магазина исследовали пожарные. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.