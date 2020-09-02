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Еще 39 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Число зараженных коронавирусной инфекцией человек в Псковской области возросло до 5172. За сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, за сутки от коронавируса избавились 38 пациентов (всего - 3887). Число летальных исходов остается неизменным - 65.

«В очагах без изменений, выздоровевших за сутки на 11 человек больше, чем за прошлый день. Будьте здоровы, берегите себя», - отметил губернатор.

Всего специалисты провели 94676 исследований (за сутки - 515) на коронавирус в Псковской области.