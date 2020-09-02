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В Пскове открывшаяся во время движения дверь «Газели» повредила внедорожник

Открывшаяся во время движения дверь «Газели» повредила «Тойоту Ленд Крузер» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, информация о ДТП у дома №57 по Рижскому проспекту поступила 23 сентября в 16.55.

Во время движения «Газели» под управлением мужчины 1967 года рождения произошло произвольное открывание двери кузова. В результате произошло столкновение с автомашиной «Тойота» под управлением мужчины 1956 года.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Добавим, столкновение стало причиной большой дорожной пробки на улице Западной.