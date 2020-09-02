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Все дорожные работы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» ведутся в срок — Денис Иванов

Все дорожные работы, запланированные на текущий год в рамках партпроекта «Безопасные дороги», ведутся в срок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Едирой России» со ссылкой на регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Дениса Иванова.

Он отметил, что в Псковской области большое внимание уделяется реконструкции автомобильных дорог и безопасности дорожного движения в рамках реализации партпроекта. В 2020 году реализуется 54 объекта ремонта и реконструкции автодорог, включая объекты, сформированные за счет экономии от проведенных аукционов и за счет возврата неиспользованных средств федерального бюджета в 2019 году, включая мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

26 объектов – на региональной сети автодорог (заказчик – ГБУ ПО «Псковавтодор»);

28 объектов – на местных автодорогах (заказчики – администрации муниципальных образований, вошедших в Псковскую городскую агломерацию).

«В 2020 году планируется привести в нормативное состояние 133,530 км автомобильных дорог регионального значения, 29,667 км - местного значения Псковской городской агломерации. На данный момент все запланированные дорожные работы ведутся в срок», - рассказал Денис Иванов.

«Псковские активисты партпроекта «Безопасные дороги» контролируют качество и сроки выполнения дорожных работ, проводят соответствующие мониторинги. В августе в рамках акции «Дорога к школе» проверяли, насколько соответствуют требованиям безопасности школьные маршруты на территории муниципальных образований региона. В ходе рейдов обращали внимание на наличие дорожных знаков, разметки, барьерного ограждения, искусственного освещения, светофоров, оборудованных пешеходных переходов и тротуаров. Все осмотренные участки автомобильных дорог соответствуют заявленным требованиям. Как показывает практика, партийный проект "Безопасные дороги" востребован в нашем регионе», - считает Денис Иванов.