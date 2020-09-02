Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шпаргалка для дам: все о раке груди
ТОП-5 языковых школ в Пскове
стабильный источник дохода
Как выбрать домашнего питомца
Чистая вода - помощь иммунитету
От ручного управления к системе
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Корытовский парк письмо губернатору
Драйвер для агрария
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Господдержка в Псковской области
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Новости 02.09.2020 10:260 Псковская полиция задержала наркокурьера 01.10.2020 20:120 На Псковской ГРЭС прошла тренировка по ликвидации ЧС 29.09.2020 21:432 Все дорожные работы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» ведутся в срок — Денис Иванов 26.09.2020 11:470 Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников 24.09.2020 10:050 В Пскове открывшаяся во время движения дверь «Газели» повредила внедорожник 20.09.2020 12:420 До 18 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области в понедельник
 
 
 
Самое популярное 30.09.2020 10:1624 Рынок на Четырех углах в Пскове пойдет под снос 30.09.2020 14:4824 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 1 ноября 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 28.09.2020 13:280 В Сети появилось видео поездки из Пскова в Новгород за 22 минуты 24.09.2020 12:5010 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

На Псковской ГРЭС прошла тренировка по ликвидации ЧС

01.10.2020 20:12|ПсковКомментариев: 0

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

По легенде, в мазутном баке емкостью 2000 кубометров образовалась трещина по сварному шву, произошло растекание 158 тонн мазута. В результате короткого замыкания в сети освещения предбакового узла нефтепродукт воспламенился. Площадь пожара составила около 150 кв. м.

Персонал электростанции, сотрудники пожарной части и аварийно-спасательного формирования оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации. По результатам мероприятия было отмечено, что все участники действовали четко, профессионально, в соответствии с правилами и инструкциями.

«Проведение противоаварийных тренировок — неотъемлемая часть обеспечения надежной эксплуатации любого энергообъекта. Они позволяют проверить способность оперативно предупреждать развитие нештатных ситуаций, быстро принимать решения и координировать работу всех служб», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.

Теги: #Псковская ГРЭС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что нужно сделать со зданием экс-кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова?
В опросе приняло участие 416 человек
01.10.2020, 21:250 К проекту «СберРядом» присоединилось более 4 тысяч бизнесменов Северо-Запада 01.10.2020, 21:060 В администрации Пскова рассказали об объемах гарантийного ремонта дорог 01.10.2020, 20:420 Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Псковской области 01.10.2020, 20:230 Апелляционный суд не удовлетворил жалобу УО «Пароменское» на решение о дезинфекции подъездов
01.10.2020, 20:120 На Псковской ГРЭС прошла тренировка по ликвидации ЧС 01.10.2020, 19:510 Интерактив: Когда отремонтируют двор на Коммунальной, 64-66? 01.10.2020, 19:401 В Великих Луках оборудовали детскую площадку, как в Москве 01.10.2020, 19:243 Три площади и два проспекта отремонтируют в Пскове в 2021 году
01.10.2020, 19:056 Памятник герою войны Арнольду Мери в Псковской области повредили учащиеся 01.10.2020, 18:594 Осенние обострения 01.10.2020, 18:460 Экскурсию и концерт организовали для пожилых псковичей 1 октября 01.10.2020, 18:340 В Пскове стартовал прием заявок на конкурс «Чернильница»
01.10.2020, 18:293 Реплика Донецкого: Что построить на Четырех углах? 01.10.2020, 18:130 Новый медцентр в Пскове готовится к приему пациентов 01.10.2020, 18:120 Великолукской школе присвоят имя пограничника по инициативе родителей учащихся 01.10.2020, 18:033 Александр Козловский помог великолучанке с ремонтом крыши дома
01.10.2020, 17:570 Определены победители конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 2020 года 01.10.2020, 17:452 В центре Пскова 3 октября будет перекрыто движение транспорта 01.10.2020, 17:364 Владимир Папорт назвал улицы, где полностью запретят парковку на проезжей части 01.10.2020, 17:240 Финальное шоу конкурса «Миссис Псков - 2020» состоится 15 ноября
01.10.2020, 17:190 Порховской школе искусств выделят средства на обновление материально-технической базы 01.10.2020, 17:190 Норвежскую икру не пропустили через Псковскую область в Казахастан 01.10.2020, 17:140 «Я не скучаю, я работаю»: Заболевший коронавирусом Сергей Михеев рассказал о пребывании в COVID-центре 01.10.2020, 17:113 Ведерников-style. Часть 2
01.10.2020, 16:540 Жителей Тямши призывают жаловаться на новое расписание автобусов 01.10.2020, 16:513 Псковичам предлагают рассказать в соцсетях, что такое достойная старость 01.10.2020, 16:4313 Сегодня все все жители Пскова должны получить тепло 01.10.2020, 16:410 Псковский облсовпроф поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека
01.10.2020, 16:380 Андрей Турчак: «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021-2023 годы 01.10.2020, 16:220 «Пред Родиной вечно в долгу…» 01.10.2020, 16:213 В Пскове изменят режим работы светофора на перекрестке улиц Труда - Школьная 01.10.2020, 16:180 ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом
01.10.2020, 16:053 За одну ночь с псковской улицы исчезли 14 крышек люков 01.10.2020, 15:551 Главу Бежаницкого райна госпитализировали с коронавирусом 01.10.2020, 15:510 Пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области пришелся на июнь 01.10.2020, 15:490 Доизбран состав Общественной палаты Псковской области
01.10.2020, 15:414 Высокопоставленного наркополицейского уволили в Великих Луках 01.10.2020, 15:401 Юрий Шматов может получить звание «Почетный гражданин Псковской области» 01.10.2020, 15:272 Назван следующий перекресток в Пскове, где введут круговое движение 01.10.2020, 15:150 Интерактив: Спасибо за спасение девочки от рук преступника
01.10.2020, 15:130 Елена Полонская выразила признательность старшему поколению за бескорыстное служение Родине 01.10.2020, 14:521 При реконструкции Ольгинского моста в Пскове рассмотрят возможность устройства велодорожек 01.10.2020, 14:480 Пскович стал чемпионом России по итогам горной велогонки 01.10.2020, 14:420 ВТБ снижает ставку по кредитам наличными до 6,4%
01.10.2020, 14:420 Новые дорожные развязки в Пскове отвечают требованиям безопасности – Владимир Папорт 01.10.2020, 14:360 День пожилого человека проходит в псковском аквапарке 01.10.2020, 14:311 В Псковской области снижается количество ДТП и растет число погибших 01.10.2020, 14:230 Образами Петра I обменялись администрация Псковской области и петербургский политех
01.10.2020, 14:100 Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы 01.10.2020, 14:000 Предложение бизнес-сообщества об отмене авансовых платежей поддержали депутаты из регионов 01.10.2020, 13:400 Второй этап акции «Призывник» стартовал в Псковской области 01.10.2020, 13:300 Осенний отдых в псковских санаториях оказался самым доступным на Северо-Западе
01.10.2020, 13:220 Псковичей информируют об изменении номера «горячей линии» ПФР 01.10.2020, 13:210 Проезд отремонтируют вдоль улицы Алтаева в Пскове до 15 октября 01.10.2020, 13:120 «Свежий ПоМол» и итоги выборов обсудили члены псковского Молодежного парламента 01.10.2020, 13:091 Датировку 90 чешуек из псковского клада установили археологи
01.10.2020, 13:070 Более 4200 детей отдохнули в летних лагерях Псковской области 01.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 01.10.2020, 13:030 Модельную библиотеку торжественно открыли в Порхове 01.10.2020, 12:523 Псковичка сообщила об извращенце в автобусе №11
01.10.2020, 12:413 На улице Рокоссовского, 2А в Пскове ликвидировали пешеходный переход 01.10.2020, 12:300 Псковичей предупредили, что не пустят в детсад ребенка с температурой 01.10.2020, 12:201 «Сообразим на троих»: Почему вымирает политический класс? 01.10.2020, 12:170 О старте нового сезона проекта «100 самых влиятельных псковичей»
01.10.2020, 12:110 Псковичка оставила без денег и шуб женщин из разных регионов России 01.10.2020, 12:067 Володин заявил о спасении Навального Путиным 01.10.2020, 11:342 В Палкинском районе собаки держат в страхе местное население 01.10.2020, 11:2917 После сноса рынка на Четырех углах в Пскове может появиться бизнес-центр
01.10.2020, 11:220 Полицейские проводят проверку по факту вандализма на кладбище в Порховском районе 01.10.2020, 11:140 «Беседка»: Проблемы и успехи псковского дошкольного образования 01.10.2020, 11:111 «Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района 01.10.2020, 11:030 Александр Братчиков: Нам есть чему учиться у старшего поколения
01.10.2020, 10:590 Великолучанин погиб за рулем угнанного автомобиля 01.10.2020, 10:571 Псковичам предлагают проголосовать за резолюцию акции «За достойный труд!» 01.10.2020, 10:520 Власти Великих Лук пожелали пожилым людям бодрости духа и благополучия 01.10.2020, 10:512 Приложение «Мой дом» стало доступно псковичам в пилотном режиме
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.