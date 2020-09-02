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На Псковской ГРЭС прошла тренировка по ликвидации ЧС

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

По легенде, в мазутном баке емкостью 2000 кубометров образовалась трещина по сварному шву, произошло растекание 158 тонн мазута. В результате короткого замыкания в сети освещения предбакового узла нефтепродукт воспламенился. Площадь пожара составила около 150 кв. м.

Персонал электростанции, сотрудники пожарной части и аварийно-спасательного формирования оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации. По результатам мероприятия было отмечено, что все участники действовали четко, профессионально, в соответствии с правилами и инструкциями.

«Проведение противоаварийных тренировок — неотъемлемая часть обеспечения надежной эксплуатации любого энергообъекта. Они позволяют проверить способность оперативно предупреждать развитие нештатных ситуаций, быстро принимать решения и координировать работу всех служб», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.