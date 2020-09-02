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При содействии псковских властей Владимир Норвинд госпитализирован после пересечения границы

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, высланный из Латвии в Россию и перенесший приступ аритмии во время депортации, после оказания медицинской помощи в больнице Риги пересек границу с Россией и передан под наблюдение российских медиков, сообщает ТАСС.

Псковское территориальное представительство Министерства иностранных дел РФ во взаимодействии с администрацией Псковской области обеспечили присутствие на границе медицинской бригады на случай оказания экстренной медицинской помощи и для сопровождения депортированного гражданина России в больницу.

«Я пересек границу, меня вывезли за пределы Латвии. На границе, с российской стороны уже, ждут врачи, карета скорой помощи, сейчас меня повезут в больницу в Петербург для продолжения курса реабилитации после купирования приступа аритмии», - рассказал изданию сам Норвинд.

Он добавил, что многочасовой переезд из Латвии в Россию перенес трудно, пришлось принимать лекарства, чтобы поддержать работу сердца.

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Ранее сообщалось, что Норвинда в ночь с пятницы на субботу перевезли в больницу Риги, прервав депортацию, так как он почувствовал себя плохо. Латвийские медики провели ветерану кардиоверсию (восстановление сердечного ритма после аритмии) и передали сотрудникам Государственной пограничной охраны Латвии для завершения процесса депортации.