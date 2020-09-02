Более 30 школьников в Пскове болеют коронавирусом

По состоянию на 16 октября коронавирус подтвержден у 34 учащихся из 24 тысяч школьников города Пскова. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.
При этом 109 педагогов и 835 учащихся учреждений общего образования города Пскова находятся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора, отметил он.
Для нормализации обстановки администрация города Пскова, пояснил Александр Коновалов, вышла с инициативой, которую поддержал региональный оперативный штаб: