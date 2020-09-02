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Более 30 школьников в Пскове болеют коронавирусом

По состоянию на 16 октября коронавирус подтвержден у 34 учащихся из 24 тысяч школьников города Пскова. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

При этом 109 педагогов и 835 учащихся учреждений общего образования города Пскова находятся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора, отметил он.

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Для нормализации обстановки администрация города Пскова, пояснил Александр Коновалов, вышла с инициативой, которую поддержал региональный оперативный штаб:

осенний каникулярный период в Пскове увеличен на неделю и продлится с 19 по 30 октября включительно;

введен запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без законных представителей на период каникул;

с 19 по 30 октября включительно приостановлен образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования;

с 19 октября во всех школах города будут открыты дежурные группы для детей начальной школы, кому не с кем остаться дома в период каникул.