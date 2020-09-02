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Вегетарианцев предупредили о высоком риске заражения коронавирусом

Вегетарианцы, исключающие из рациона продукты животного происхождения, на фоне ослабленного иммунитета имеют повышенный риск заразиться COVID-19, сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина

«Нельзя быть вегетарианцем и при этом сохранить полноценное здоровье, - подчеркнула она. - Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Конечно же, риск заразиться различными заболеваниями, в том числе коронавирусом, значительно возрастает».

Врач предупредила, что любое ограничение в питании всегда ведет к дефициту тех или иных веществ в рационе, а продукты животного происхождения - важные источники витаминов, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей, пишет РИА Новости.

Кроме этого, у людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит поступления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что может привести к развитию сахарного диабета, бронхиальной астмы, артритов, а также сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эпидемиолог.