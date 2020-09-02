Новости

В Пскове у здания УМВД почтили память погибших товарищей

9 ноября возле здания УМВД России по Псковской области у памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в годы войны и в мирное время, состоялось торжественное возложение цветов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с учетом непростой ситуации с распространением коронавирусной инфекции руководством управления было принято решение о проведении церемонии в ограниченном составе без участия родственников погибших.

Это мероприятие приурочено к Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Розы и гвоздики возложили к гранитному мемориалу начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, председатель регионального Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Николай Северинюк, а также руководители ряда подразделений и служб УМВД.

Находясь на переднем крае борьбы с преступными проявлениями, сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь риску. К сожалению, не обходится и без потерь. В УМВД России по Псковской области свято чтут память о погибших коллегах, оказывают необходимую помощь их родным и близким. Забота о них всегда будет делом чести для тех, кто сегодня несет службу по охране правопорядка и общественной безопасности.

От лица всех сотрудников органов внутренних дел региона к памятнику возложили корзину цветов. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.