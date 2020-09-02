Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
алло, мы ищем стартапы
новое городское кафе
Как минимум, варварство
Выбираем подарки в Пскове
бизнес с душком
75 лет спустя Год памяти и славы
конкурс лучшее новогоднее оформление
Телефон прямого эфира 56-73-72
спастись от огня
Прогулка по (не)доступной среде
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Новости 02.09.2020 10:260 Псковская полиция задержала наркокурьера 12.12.2020 17:096 Псковские власти прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение 12.12.2020 10:560 В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции 09.12.2020 12:410 Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения 04.12.2020 18:360 Облачная погода без осадков ожидается в субботу в Псковской области 03.12.2020 23:420 Власти Великих Лук возложили цветы на братском захоронении
 
 
 
Самое популярное 05.12.2020 09:185 Российские модели устроили развратную COVID-вечеринку. ВИДЕО 05.12.2020 19:5356 В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения 06.12.2020 13:5832 1130 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за последние двое суток 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 07.12.2020 22:3817 В Псковской области зафиксировано 335 новых случаев коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Псковские власти прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение

12.12.2020 17:09|ПсковКомментариев: 6

В администрации Псковской области прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение. На вопросы Псковской Ленты Новостей ответила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

- Вера Васильевна, накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что общеобразовательные школы и учреждения среднего профессионального образования в нашем регионе с 14 декабря на неделю переходят на дистанционное обучение. После этого детей отправят на зимние каникулы. Поясните, пожалуйста, с чем это связано?

- Прежде всего необходимо сказать, что это вынужденное решение. И оно связано с необходимостью принятия дополнительной меры в условиях роста заболеваемости. Да, всё, что возможно, в нашем регионе делается, однако ситуация остается напряженной. Особо отмечу, что доля детей среди всех всех заболевших в Псковской области по-прежнему невысокая, но при этом участились случаи, когда бессимптомные школьники приносят коронавирус домой. Поэтому, с учетом рекомендаций специалистов, врачей-инфекционистов, главного санитарного врача по Псковской области было принято решение о переходе на дистанционную форму обучения.

После недели занятий в таком формате дети отправятся на новогодние каникулы. Мы очень рассчитываем на то, что эта мера позволит минимизировать контакты, благодаря чему новогодние праздники в семьях жителей Псковской области не будут омрачены. 

- При этом в социальных сетях уже появились критические комментарии псковичей относительно решения о переводе школьников на дистанционные формы... 

- Да, мы понимаем, что это не очень удобная форма — и для детей, и для взрослых. Но просим родителей отнестись с пониманием. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности людей, на то, чтобы не допустить роста заболеваемости, возникновения новых очагов. При этом мы стремимся обеспечить эффективную работу всей системы образования Псковской области. Напомню, что такой формат обучения школьников уже применялся в этом году. Не сомневаюсь, что мы не потеряем темп, все школы оперативно справятся с задачей и смогут успешно завершить учебные планы. 

- Последний вопрос. Как вы в целом оцениваете ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Псковской области на данный момент? 

- Повторюсь: ситуация остается напряженной. Как и в других регионах, отмечается рост заболеваемости.

Однако ситуация находится под контролем. Мы стремимся к тому, чтобы помощь людям оказывалась своевременно и качественно.

Для этого привлекаются дополнительные ресурсы. Как сообщалось ранее, на помощь нашим медикам прибыли их коллеги из Санкт-Петербурга — это высокопрофессиональные специалисты. Следует сказать, что в регионе есть свободный коечный фонд.      Напомню, что в этом году в Псковской области открыты новые многофункциональные медицинские центры, это оказывает серьезное влияние на то, как система здравоохранения справляется с актуальными вызовами. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сокращать новогодние каникулы?
В опросе приняло участие 671 человек
12.12.2020, 17:450 В России объяснили рост цен на продукты 12.12.2020, 17:096 Псковские власти прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение 12.12.2020, 15:500 В Псковской области подвели итоги юридического диктанта 12.12.2020, 15:212 Реплика Донецкого: С чем рифмуется Конституция?
12.12.2020, 15:070 ФОМ: ухудшения условий жизни ожидает каждый третий россиянин 12.12.2020, 14:522 Полиция рекомендует псковичам не оставлять без присмотра свои дачи 12.12.2020, 14:420 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем Конституции 12.12.2020, 14:070 Гололедицу и мороз прогнозируют в Псковской области в воскресенье
12.12.2020, 13:584 Мишустин дал сутки на проработку соглашения о сдерживании цен 12.12.2020, 13:456 Андрей Турчак: Принятые поправки в Конституцию закрепили достижения последних лет 12.12.2020, 13:192 Количество умерших от коронавируса в Псковской области достигло 82 человек 12.12.2020, 13:120 В Порхове неизвестный украл новогодние гирлянды с елок
12.12.2020, 13:010 Полиция призывает псковичей защитить детей от проявлений экстремизма в Интернете 12.12.2020, 12:410 Россия намерена искать полезные ископаемые на Луне 12.12.2020, 12:202 Глава облсовпрофа поздравил псковичей с Днем Конституции 12.12.2020, 12:110 Михаил Ведерников поделился впечатлениями от посещения библиотеки военного историка
12.12.2020, 11:590 В Дедовичах избрали нового главу городской администрации 12.12.2020, 11:517 Умер Валентин Гафт 12.12.2020, 11:310 Полиция продолжает розыск жительницы Псковского района 12.12.2020, 11:205 Иммунолог назвал россиянам способ перенести COVID-19 в легкой форме
12.12.2020, 11:030 Выставку о чести и смерти открыли в «Михайловском» 12.12.2020, 10:560 В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции 12.12.2020, 10:530 В Порхове задержан пьяный водитель-рецидивист 12.12.2020, 10:460 Следователи проводят проверку по факту выката за взлетную полосу самолета в Пскове
12.12.2020, 10:410 В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении 12.12.2020, 10:384 Александр Козловский: Основной Закон является фундаментом могущества нашей Родины 12.12.2020, 10:210 МЧС предупреждает псковичей об опасности выхода на лед 12.12.2020, 10:011 Определены самые высокооплачиваемые вакансии в преддверии Нового года
12.12.2020, 09:250 Псковские полицейские стали призерами чемпионата Северо-Запада по кудо 12.12.2020, 09:194 Александр Котов: Конституция определяет базовые ценности и приоритеты развития общества 12.12.2020, 09:021 В псковском аэропорту самолет выкатился на спланированную часть летной полосы 12.12.2020, 08:437 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции. ВИДЕО
11.12.2020, 23:591 Архивисты рассказали, каким был Псков в середине XIX века 11.12.2020, 23:5517 25-метровый флаг России развернули на набережной реки Великой в Пскове 11.12.2020, 23:510 Центр добровольчества откроют в Великих Луках 11.12.2020, 23:440 Четыре свалки убрали в Островском районе
11.12.2020, 23:241 Число подтвержденных случаев COVID-19 в Псковской области превысило 16 тысяч 11.12.2020, 23:0139 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 11.12.2020, 22:492 Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Навальным 11.12.2020, 22:300 Дмитрий Месхиев оценил стиль писателя Валентина Курбатова
11.12.2020, 22:140 Конкурс на лучшую воркаут-комбинацию стартовал в Псковской области 11.12.2020, 22:009 Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере 11.12.2020, 21:484 В Великих Луках уволили директора муниципального предприятия за плохую уборку города 11.12.2020, 21:191 Выход на лед Псковско-Чудского озера запрещен с 12 декабря
11.12.2020, 21:060 Шедеврами из «Тетрадки псковских песен» поздравили ульяновский музей со 125-летием коллеги из «Михайловского» 11.12.2020, 21:000 Дмитрий Месхиев: Я взялся за съемки «Стены» ради спортивного интереса 11.12.2020, 20:540 Самодельные пистолет и револьвер изъяли полицейские у жителя Невеля 11.12.2020, 20:300 Дорогу Родина - Наволок сдали в эксплуатацию после ремонта на неделю раньше
11.12.2020, 20:050 Развитием креативных индустрий займутся в Псковской области 11.12.2020, 19:451 Дмитрий Месхиев: Я доволен, что мои дети - нормальные ребята 11.12.2020, 19:232 Площадь Героев-Десантников и улицу Кузнецкую в Пскове после ремонта приняли без замечаний 11.12.2020, 19:040 Фура и два легковых автомобиля столкнулись напротив магазина «Леруа Мерлен» в Пскове
11.12.2020, 18:450 Псковский УФСИН принял участие в «Прямом разговоре» руководства УИС с правозащитиками 11.12.2020, 18:317 Скончался травматолог-ортопед Псковской городской больницы Евгений Филиппов 11.12.2020, 18:282 «Акценты» Донецкого: «Спутник V» против КОВИДа, назад в СССР и памятник собаке 11.12.2020, 18:070 Экс-главу сельского поселения в Пустошкинском районе ожидает суд за служебный подлог
11.12.2020, 18:070 116 миллионов рублей потратят на капремонт моста в Дедовичском районе 11.12.2020, 18:011 Более 190 депутатов-единороссов приняли участие в декаде приемов граждан в Псковской области 11.12.2020, 17:544 Органичен, не застенчив и фотогеничен - Месхиев перечислил таланты Алексея Севастьянова 11.12.2020, 17:501 Житель Невеля явился в суд в костюме ку-клукс-клановца. ВИДЕО
11.12.2020, 17:460 В Псковской области предотвращена попытка ввоза более 1300 литров ядовитых веществ 11.12.2020, 17:330 Светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной перенастроят под кнопку вызова 11.12.2020, 17:220 Дмитрий Месхиев: Псковская область для меня - важное место, вторая Родина 11.12.2020, 17:150 Пять выходцев из Южной Азии задержали псковские пограничники на госгранице
11.12.2020, 17:090 Гололедица ожидается на дорогах Псковской области 12 декабря 11.12.2020, 17:020 Петербуржец обвинил женщин-трансгендеров в разбойном нападении после ночи любви 11.12.2020, 16:580 В Псковском районе созданы общественные советы председателей садоводческих товариществ 11.12.2020, 16:510 Семь дней подписки Tinder Plus могут получить абоненты МТС бесплатно
11.12.2020, 16:4310 Врачи не рекомендуют носить маску на улице в мороз 11.12.2020, 16:350 Сотрудники ДПС спасли от пожара автомобили в Пскове 11.12.2020, 16:256 Коронавирусом заразились три работника инфекционной больницы в Пскове 11.12.2020, 16:243 Дмитрий Месхиев рассказал, как научный коммунизм привел его к отчислению из ВГИКа
11.12.2020, 16:121 Во Франции требуют посадить россиянина на 15 лет за драку на Евро-2016 11.12.2020, 16:040 На недельное зловоние жалуются жильцы дома на улице Лепешинского в Пскове 11.12.2020, 15:570 Самыми яркими детскими воспоминаниями поделился Дмитрий Месхиев 11.12.2020, 15:461 Отменены маршрутки в Паклино по выходным дням
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.