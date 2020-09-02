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Псковские власти прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение

В администрации Псковской области прокомментировали решение о переводе школьников на дистанционное обучение. На вопросы Псковской Ленты Новостей ответила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

- Вера Васильевна, накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что общеобразовательные школы и учреждения среднего профессионального образования в нашем регионе с 14 декабря на неделю переходят на дистанционное обучение. После этого детей отправят на зимние каникулы. Поясните, пожалуйста, с чем это связано?

- Прежде всего необходимо сказать, что это вынужденное решение. И оно связано с необходимостью принятия дополнительной меры в условиях роста заболеваемости. Да, всё, что возможно, в нашем регионе делается, однако ситуация остается напряженной. Особо отмечу, что доля детей среди всех всех заболевших в Псковской области по-прежнему невысокая, но при этом участились случаи, когда бессимптомные школьники приносят коронавирус домой. Поэтому, с учетом рекомендаций специалистов, врачей-инфекционистов, главного санитарного врача по Псковской области было принято решение о переходе на дистанционную форму обучения.

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После недели занятий в таком формате дети отправятся на новогодние каникулы. Мы очень рассчитываем на то, что эта мера позволит минимизировать контакты, благодаря чему новогодние праздники в семьях жителей Псковской области не будут омрачены.

- При этом в социальных сетях уже появились критические комментарии псковичей относительно решения о переводе школьников на дистанционные формы...

- Да, мы понимаем, что это не очень удобная форма — и для детей, и для взрослых. Но просим родителей отнестись с пониманием. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности людей, на то, чтобы не допустить роста заболеваемости, возникновения новых очагов. При этом мы стремимся обеспечить эффективную работу всей системы образования Псковской области. Напомню, что такой формат обучения школьников уже применялся в этом году. Не сомневаюсь, что мы не потеряем темп, все школы оперативно справятся с задачей и смогут успешно завершить учебные планы.

- Последний вопрос. Как вы в целом оцениваете ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Псковской области на данный момент?

- Повторюсь: ситуация остается напряженной. Как и в других регионах, отмечается рост заболеваемости.

Однако ситуация находится под контролем. Мы стремимся к тому, чтобы помощь людям оказывалась своевременно и качественно.

Для этого привлекаются дополнительные ресурсы. Как сообщалось ранее, на помощь нашим медикам прибыли их коллеги из Санкт-Петербурга — это высокопрофессиональные специалисты. Следует сказать, что в регионе есть свободный коечный фонд. Напомню, что в этом году в Псковской области открыты новые многофункциональные медицинские центры, это оказывает серьезное влияние на то, как система здравоохранения справляется с актуальными вызовами.