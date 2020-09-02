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В псковском сквере Энтузиастов завершены работы по благоустройству

Масштабные работы по благоустройству сквера между улицей Труда и проспектом Энтузиастов завершены в Пскове. Это общественное пространство уже много лет требовало обновления, но дело сдвинулось с места только в 2017 году, когда жители этого микрорайона подали заявку в управление городского хозяйства администрации Пскова о включении этого сквера в программу «Формирование комфортной городской среды». Под проектом благоустройства тогда подписалось около полутора тысяч псковичей.

Работы по реконструкции сквера разбили на два основных этапа. Первым этапом стало устройство наружного освещения. Это произошло в 2019 году, всего было установлено 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей. Подрядчиком по проведению работ выступил ООО «Псковсвязьстрой».

В этом году уже другая подрядная организация, «Строительно-монтажное управление-17», приступила к дальнейшим работам по благоустройству территории. При этом сквер перекрывали частями, чтобы дать возможность местным жителям по-прежнему пользоваться им и для отдыха, и для прохода.

Первым благоустраиваемым участком стала территория возле памятника «Стражам границы». Там сделали дорожки, установили бордюрный камень, уложили дорожное покрытие. К настоящему времени в сквере проложены и заасфальтированы почти все пешеходные и велосипедные дорожки, обустроены площадки для установки малых архитектурных форм – скамеек и урн, завезен плодородный грунт, посеяна газонная трава. Всего на эти цели в бюджете было заложено около 30 млн рублей.

«Даже не верится, что вся эта красота – в нашем сквере. Видели бы вы, каким он был до ремонта – грязным, с разбитым асфальтом. Здесь не то, что каблуки, а ноги можно было переломать, особенно в темное время суток. Ведь до ремонта в этом сквере ни одного фонаря не было. А ведь через него очень много местных жителей каждое утро ходят на работу и возвращаются вечером домой. Представляете, каково это зимой по темноте? А сейчас фонари горят, асфальт на дорожках новый, ровный. Словом, идешь и радуешься», - рассказала жительница дома №17 по Сиреневому бульвару Тамара Кузнецова.

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрий Барабанов, который в свое время оказал своим избирателям существенную помощь в оформлении и подаче заявки на благоустройство сквера на Энтузиастов, считает развернувшиеся там долгожданные ремонтные работы, в первую очередь, заслугой активных и настойчивых местных жителей, своих избирателей.

«Мне нравится, как преображается сквер. Конечно, это происходит не такими темпами, какими хотелось бы, но зато качество самих работ, насколько могу судить, - на действительно хорошем уровне», - оценил ход ремонта депутат.

Елена Степанова