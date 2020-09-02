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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма COVID

В России отсутствует британский штамм коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас», — сказал Александр Горелов. Он считает, что если новая мутация появится на территории страны, то ничего «глобального и страшного» не произойдет.

Как отмечает РБК, об обнаружении новой мутации COVID-19 сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что британский штамм может быть на 70% более заразным. Позднее ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследования нового штамма, которые подтвердили, что он более заразен, чем прежние мутации.

22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России британского штамма коронавируса не нашли.