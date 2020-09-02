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Эксперт назвал лучшие способы предотвратить похмелье

Для предотвращения похмелья необходимо пить воду перед употреблением алкогольных напитков, а также чередовать ее со спиртным. Соответствующие способы назвал эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд, передает в воскресенье, 27 декабря, Express.

Однако, как добавил Хирд, после празднования стоит воздержаться от обильного питья воды, чтобы частые походы в туалет на мешали организму высыпаться. В противном случае состояние наутро будет гораздо хуже.

Также специалист посоветовал не смешивать спиртное с газированными напитками, поскольку они плохо сказываются на всасывании алкоголя. Кроме того, кофе сильно обезвоживает организм, предупредил он. По словам Хирда, наиболее важным остается известное всем правило — закусывать, употребляя спиртное.

В случае же если похмелье все же наступило, могут помочь хороший сон и физические упражнения. Чтобы справиться с тошнотой, можно сделать себе напиток с имбирем, заключил эксперт.

Как отмечает «Лента.ру», накануне специалисты заявили, что из числа алкогольных напитков самое сильное похмелье вызывает виски. На реакцию организма может влиять интенсивность цвета напитка: бесцветный алкоголь переносится легче. Таким образом, одним из факторов, влияющих на ухудшение состояния человека, названы различные примеси, которые помогают придать алкоголю цвет и вкус.