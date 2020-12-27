Новости

303 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области

303 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за 30 декабря. Всего с начала наблюдений в регионе заболели 23 598 человек, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня +303 новых случая. Заметное снижение омрачается еще одной смертью от COVID-19. Мои соболезнования родным и близким», - написал он.

Согласно опубликованной Михаилом Ведерниковым статистике в Псковской области проведено 213 170 исследований на COVID-19, из них 1683 за минувшие сутки.

Выздоровело 11755 человек (+412). Умерло - 99 (+1).