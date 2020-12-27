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Чтобы мы все были здоровенькие!

31.12.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

Как всегда, по четвергам, Псковская Лента Новостей представляет текстовую версию очередного выпуска «Диванной политики», в которой наш обозреватель, журналист Юрий Моисеенко высказывает собственное мнение по поводу последних событий уходящего года.

В ожидании Быка

Наконец-то! Еще немного - и «серая мышь» 2020-го окончательно уйдет в историю, уступив место следующему, по восточному календарю – году Быка. До этого волнительного момента у нас есть еще немного времени. Тем более, что пресловутый оливье уже наструган – осталось лишь заправить майонезом, холодец сварен, а на балконе у предусмотрительных хозяев уже остывают батареи горячительных напитков, которые по словам классика «должны залить горячий жир котлет» с последующими пожеланиями мира, счастья и благополучия.

Но… это еще впереди, а пока по устоявшейся традиции попробуем коротенько и, как всегда, невпопад, подвести итоги уходящего года.

В эти торжественные минуты каждый истинный патриот, полагаю, мечтает вытянуться во фрунт (так чтобы была видна грудь четвертого человека), пятки - вместе, носки - врозь на ширину приклада и, глядя в глаза вышестоящего начальства, отрапортовать, что во всех бедах, что нам принес 2020-й, виноваты не коррупция, махровый непотизм, непрофессионализм и корыстолюбие управленцев, а… високосный год, который на этот раз оказался самым високосным из всех, которые ранее переживало человечество о целом и Россия - в частности. Во всяком случае в этом убеждена добрая половина наших диванных экспертов. В самом деле: теперь-то чего искать крайних, которые провалили ответственные задания, называть пофамильно авторов и организаторов непопулярных реформ, засылать в тот же Роскосмос проверяющих из ведомства г-на Кудрина, потому что все выводы, сделанные большими и малыми комиссиями, сведутся к претензиям к святому Касьяну, который отмечается в православном мире 29 февраля. Выходит, именно он подсудобил нам в 2020-м столько бед и несчастий? Один только «мартиролог» ушедших за последние 365 дней чего стоит! Подтверждение сказанному готова предоставить и историческая наука, которая тут же, не отходя от кассы, напомнит факты и фактики, подтверждающие сказанное. И не только касающиеся нашей Родины. Ну разве не поразили бы Поднебесную голод и разруха, если бы не кошмарное по своим последствиям землетрясение, имевшее место аж в 1556-м (високосном!) году. Между прочим, оно унесло тогда более 800 тысяч человек. Впрочем, чего мы будем забираться в глубь веков? Двухтысячный год тоже было високосным, о чем свидетельствуют взрывы, прогремевшие 8 августа на стациях метро «Тверская», «Чеховская» и «Пушкинская». Спустя четыре года - снова високосный год и снова теракт в столице. На этот раз на перегоне между станциями «Автозаводская» - «Павелецкая». И снова жертвы. В том же несчастливом году произошёл один из самых страшных для нашей страны в XXI веке терактов - захват школы в Беслане. Увы, но подобных примеров можно отыскать на скрижалях истории довольно много. Между тем с такой однобокой точкой зрения не согласилась другая часть нашей полит-артели, заявив, что «нечего на зерцапо кивать, коли рожа крива», потому что не менее трагичные события (начало Великой Отечественной войны, Первой мировой, не говоря уже об Октябрьском перевороте в 1917-м и т.д.) произошли в обычные тучные годы. Короче, мнения на этот счет разделились, и чтобы не брать грех на душу (за клевету да наговоры) мы предлагаем нашим читателям самостоятельно сделать вывод: кто тут крайний? Ну а пока они будут путаться в догадках и конспирологических версиях, мы предлагаем вниманию досужей публики собственный (а потому не слишком объективный) рейтинг событий и фактов, которые потрясли, если не весь мир, но наших диванных экспертов – точно!  

«Огласите весь список, пожалуйста…»

По традиции мы начинает с федеральной повестки дня. На первую строчку нашего своеобразного хит-парада в разделе «засада года» мы поставили пандемию коронавируса. Поначалу подавляющее большинство россиян надеялось, что эта беда по обыкновению обойдет нас стороной. Не получилось… Более того, попытки манипулировать цифрами заболевших во всей своей неприглядности только обнажили реальное положение дел в медицине на местах. Катастрофическая нехватка персонала, лекарств, коек в свое время так безжалостно и бездумно оптимизированных и т.п. привело к лавинообразному распространению эпидемии «от Москвы до самых до окраин». Не говоря уже о том, что аптеки, почувствовав наступление сладостной возможности ободрать, как липку ближнего своего, мгновенно подняли цены на всё, чем можно лечить ОРВИ и коронавирус, в частности. Шутка ли, банальный ртутный термометр теперь в любом киоске стоит в пределах 500 рублей вместо 80 в начале года. Как следствие в канун Нового года вице-премьер Татьяна Голикова вынуждена была признать, что за январь-ноябрь 2020-го смертность выросла почти на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом более 81% избыточной смертности пришлось именно на коронавирус. Но и это еще не всё, как порой оптимистически уверяет реклама. Уже сейчас появляются новые штаммы, экономические локдауны стали явлением почти будничным, что в обозримом будущем может привести к окончательному краху малого и среднего бизнеса. Немалые потери понесла сфера туризма, индустрия развлечения. В этой связи публику больше всего позабавили отечественные поп-звезды, которые начали плакаться, что им не хватает на прожитье. Как следствие люди смотрят в завтрашний день без привычной уверенности, опасаясь, что их завтрашний день может оказаться еще хуже. И это, увы, суровая реальность, которая войдет с нами в 2021-й, потому что социально-экономические последствия пандемии в полной мере станут понятны только в следующем году.

В этой связи у наших диванных аналитиков даже родился короткий как выстрел, но весьма актуальный тост: главное, чтобы хуже не стало!

На этом фоне «профессией года» мы единодушно называем специальность врача, а «надеждой года» - появление долгожданной вакцины, которая должна спасти не только мир, но и наши пенаты, в частности от распространения инфекции. Это то, чего мы ждали весь год и (чего лукавить) продолжаем ждать до сих пор, потому что присланные в канун праздника в Псков из центра (!) 742 дозы препарата, выглядят, простите за резкость, как издевка над декларируемой официальными СМИ заботой о здоровье о населении. Как высказался один герой довлатовских произведений, такое количество лечилова (в романе речь шла о некой сумме денег) явно «не оросит» растущие потребности утомленного пандемией населения. Увы, но с этим обстоятельством в следующем году нам придется считаться, продолжая следовать мерами безопасности. Продолжая тему здравоохранения, «аксессуаром года» мы готовы назвать марлевую повязку, без которой теперь ни одна хозяйка, как без авоськи, на рынок ни ногой. Впрочем, пандемия отразилась и на других сферах жизни общества. Во всяком случае наши диванные эксперты «аттракционом года» единодушно назвали обучение школьников на удаленке. Это странное действо вызвало немало горьких шуток в социальных сетях, хотя если разобраться, то заявление на имя директора школы, что пора дома поменять за государственный счет шторы, починить (если приспичит) компьютер, оплатить расходы на электроэнергию в наш меркантильный век не выглядят такими уж забавными. Не говоря уже об отоплении, канализации и прочих коммунальных услугах. Халява – это то, что всегда держит в уме государство, взваливая на плечи родителей обязанности учителей. Понятно, ни о каком качестве полученных знаний (как бы не распинались официальные лица от образования) речи быть не может.

Но это в городе, а в деревне дела обстоят еще хуже. По словам знакомой учительницы из псковской глубинки, которая не один десяток лет читает в малокомплектной школе математику, когда весной этого года ее пятиклашек отправили на удаленку, оказалось, что ни у кого (!) из них нет дома компьютера. Чтобы его купить, провести интернет в дома не богатых семей отставных колхозников, потребовалось бы немыслимая для семейного бюджета сумма. «Пришлось договариваться с ребятней, чтобы они по одному приходили в школу, чтобы я смогла объяснить им новый материал и как-то погонять их по уже пройденному. – признавалась позже приятельница. Вот такие пироги с котятами.

Впрочем, что мы мельчим? – раздаются голоса со стороны. – Неужели у нас нет достижений, которые заставляют трепетать сердца настоящих патриотов. Почему нет? 

Конечно же есть и тут в первую очередь приходит в голову принятая в уходящем 2020-м обновленная Конституция РФ. Правда, и к ней у нас возникли вопросы. Напомним, что в канонический текст Основного закона были включены более сотни поправок, «за» которые (или «против») предлагалось голосовать гражданам России. Не вступая сегодня в спор по поводу из сути (поезд-то уже ушел!), вспомню лишь неожиданный спор, который вышел у автора этих строк с некой полугосударственной дамой. Чего-то уважаемую переклинило, но с энергией восемнадцатилетней она неожиданно начала уверять вашего покорного слугу, что как только мы примем предлагаемые изменения, так сразу многое к лучшему измениться в наших родимых пенатах. И в частности, федеральный каналы перестанут наконец-то транслировать призывы помочь больным детям. На наш деликатный вопрос «она это серьезно?», пришлось выслушать хренову кучу доктринерских наставлений, суть которых свелась к тому, что мы скептики, которые не верят в лучезарное царство зари, а потому и погрязли в своем махровом либерализме. Памятуя фразу классика «не носить воду в решете и не спорить с женщиной», мы просто предложили ей дождаться того счастливого момента, когда поправки вступят в силу и… ее дальнейшее молчание (Минздрав по-прежнему не замечает своих прямых обязанностей) нам ответом было. Умолчим и мы, сняв шляпу в знак траура по несбывшимся надеждам. 

«Продуктом года» многие респонденты дружно назвали макарошки, которые буквально в последний месяц года обошли пресловутую гречку. «Бабайкой года» наша диванная партия назвала государственную Думу, которая отметилась в уходящем году внушительным списком принятых репрессивных законов. «Пациентом года» единодушно назван оппозиционер Алексей Навальный. Звание «Стрелок, никогда не попадающий в цель-2020» мы единодушно присудили президенту республики Беларусь Александру Лукашенко. «Нежданчик года» – присвоение псковским журналистам Д. Камалягину и Л.Савицкой статуса «иностранный агент»…

Впрочем, этот список можно продолжать и продолжать хотя бы потому, что 2020-й на фоне все той же пандемии и экономических потрясений выдался на редкость разнообразным. Поэтому, чтобы не терять времени, мы предлагаем перед тем, как начнут бить Куранты на Спасской башне, усевшись за праздничным столом, попробовать принять участие в этой занимательной игре, пополнив ее собственными выводами. Наша диванная партия в последние часы старого года вносит конструктивное предложение: давайте не будем бояться «несчастливых» примет, потому что все хорошее, а равно как и все плохое, случается независимо от года или месяца, а является результатом нашего с вами действия или бездействия. Главное помнить: всё, что ни делается - всегда к лучшему. И наконец, чтобы мы все были здоровенькие! Иначе ни за что не увидишь, чем все-таки дело закончится. С Новым годом!

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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