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Ветераны Великих Лук и Куньи получили новогодние подарки от «Единой России»

Ветераны Великих Лук и Куньи получили новогодние подарки от «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба депутата Госдумы Александра Козловского Псковское региональное отделение «Единой России» проводит акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках партийцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны региона с наступающим 2021-м годов и вручают подарки. К акции подключился лично секретарь реготделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото Александра Воробьева, редакции газеты Куньинского района «Пламя»

В Великих Луках Александр Козловский навестил участниц Великой Отечественной войны Анну Храпенкову и Антонину Ивановскую, а в Кунье – Николая Сафронова, так же участника Великой Отечественной войны. Анна Матвеевна этим летом отметила 100-летний юбилей, награждена орденами и медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».

Антонина Ивановская в годы войны участвовала в партизанском движении Себежского края, награждена медалями и орденами. Всю свою жизнь после войны посвятила работе с молодежью – преподавала в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Николай Сафронов на фронт попал 17-летним юношей в апреле 1943 года, в годы войны был станковым пулеметчиком, сапером 5-го инженерного противохимического полка, участвовал в освобождении Белоруссии.

Александр Козловский пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа, заботы и внимания родных и близких и передал подарки.

«Наши партийцы развозят подарки и поздравляют ветеранов. В год пандемии такое внимание особенно важно. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны», – заключил Александр Козловский.