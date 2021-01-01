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270 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

270 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. С первых дней пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 23868 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккауенте.

Фото: Вадим Боченков

Глава региона отметил, что снижение числа новых случаев заражения достигнуто «благодаря принятым заранее мерам и ограничениям».

За сутки в Псковской области выздоровели 285 пациентов, всего – 12060. Скончались – 100. Также провели 1195 тестов на коронавирус, всего – 214365.

«Впереди длинные новогодние праздники. Берегите себя, будьте благоразумны, и новый год точно будет лучше предыдущего», - добавил Михаил Ведерников.