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Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек

95 млн 725 тысяч 830 человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. Такие данные опубликовал университет Джонса Хопкинса (США) вечером 19 января.

Фото: pixabay.com

Лидируют по числу инфицированных Соединенные Штаты Америки – 24 094 696 инфицированных, на втором месте – Индия (10 581 823 зараженных), на третьем – Бразилия (8 511 770), на четвертом – Россия (3 574 330). Замыкает пятерку лидеров Великобритания – 3 443 431 подтвержденный случай заражения.

С начала пандемии в мире скончались 2 045 389 инфицированных пациентов, выздоровели – 52 820 968. Пандемия охватила 191 государство.