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Архивисты рассказали о первых послевоенных домах в Великих Луках

Государственный архив Псковской области в cвоей группе в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о первых домах, построенных в Великих Луках после Великой Отечественной войны.

Источник: Государственный архив Псковской области

«В первые годы восстановления Великих Лук, разрушенных в период Великой Отечественной войны, партийные и советские органы власти особое внимание уделяли строительству жилья, - отметили архивисты. - Перед вами проект стандартных деревянных домов. Такое жилье получили летом 1947 года служащие УМВД Великолукской области. Четыре одноквартирных жилых дома были построены по типовому проекту № 4 акционерного общества ПУУТАЛО (Хельсинки-Финляндия) и располагались на улице Безымянной (в настоящее время улица Полиграфистов)».

Источник: Государственный архив Псковской области

В технической характеристике зданий указывалось: «Дома основаны на деревянных обожженных стульях, отопление – печное, кровля покрыта плоской асбофанерой. Освещение – электрическое. При домах построены надворные уборные и помойные ямы…».

Жилая площадь каждого дома составляла 28х4 квадратных метра. Отступление от типового проекта состояло в следующем: «Ввиду отсутствия наружной сети канализации внутренние уборные не оборудованы. Освободившаяся площадь использована для расширения помещений кухонь».