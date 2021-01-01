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«Беседка»: О массовой вакцинации псковичей от коронавируса

Слушайте сегодня, 25 января, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) программу «Беседка». Гость студии – заместитель начальника отдела проектной деятельности и информационной политики комитета по здравоохранению Псковской области Мария Лукшайтис.

Ведуща Надежда Назаренко поговорит с ней о массовой вакцинации населения регион от коронавирусной инфекции. В каком объеме вакцина поступила в Псковскую область? Где сегодня можно сделать прививку? Есть ли жалобы от населения на порядок записи и вакцинации? Получит ли привитый «ковид-паспорт» или иной документ, подтверждающий факт прививки?

Подробнее об этом и многом другом - в 12.00.