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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха весной

Эксперты выяснили, какие маршруты пользуются популярностью у российских туристов весной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали запросы пользователей на авиабилеты в период с 1 марта по 31 мая. Самым популярным городом оказалась Москва. Билеты туда искали 15% путешественников.

Также оказались востребованными билеты в Сочи и Санкт-Петербург.

В рейтинг самых популярных маршрутов вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минводы, Екатеринбург и Новосибирск.

Среди зарубежных направлений россияне больше всего интересуются Турцией, ОАЭ и Египтом. Также туристы мониторят билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию, передает Газета.ру.