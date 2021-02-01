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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Юрием Сорокиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним работу в областном Собрании, предстоящую на парламентском часе дискуссию о реализации программы «Чистая вода Псковской области» и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Юрию Сорокину по телефону 56-73-72.