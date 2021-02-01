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Съезд «Яблока» поставил вопрос о доверии председателю партии Рыбакову

На съезде «Яблока» прошло голосование делегатов по вопросу о доверии председателю партии Николаю Рыбакову. С предложением о вынесении соответствующего вопроса на голосование выступил делегат съезда, член федерального бюро партии Анатолий Голов, так как некоторые члены «Яблока» ранее выразили недоверие Рыбакову. Он сам поддержал это предложение.

По итогам открытого голосования большинство делегатов выразили доверие партийному руководителю. В поддержку Николая Рыбакова высказались 78 из 121 делегата съезда.