Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Новости 01.02.2021 08:120 Новые случаи COVID-19 выявлены в Пскове, Великих Луках и 18 районах области 03.04.2021 19:080 Съезд «Яблока» поставил вопрос о доверии председателю партии Рыбакову 03.04.2021 00:160 В США снова арестовали псевдомиллиардершу из России 29.03.2021 17:462 Александр Братчиков призвал псковичей выбрать территории для благоустройства 27.03.2021 13:200 10 контейнерных площадок для мусора планируют обустроить в Плюссе 26.03.2021 19:473 В Минздраве заявили, что часть ограничений из-за COVID-19 сохранится на 1-2 года
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 31.03.2021 18:1013 Возмущенная псковичка вызвала полицию на ярмарку 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 02.04.2021 11:226 Он улетел, но обещал вернуться
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Съезд «Яблока» поставил вопрос о доверии председателю партии Рыбакову

03.04.2021 19:08|ПсковКомментариев: 0

На съезде «Яблока» прошло голосование делегатов по вопросу о доверии председателю партии Николаю Рыбакову. С предложением о вынесении соответствующего вопроса на голосование выступил делегат съезда, член федерального бюро партии Анатолий Голов, так как некоторые члены «Яблока» ранее выразили недоверие Рыбакову. Он сам поддержал это предложение.

По итогам открытого голосования большинство делегатов выразили доверие партийному руководителю. В поддержку Николая Рыбакова высказались 78 из 121 делегата съезда. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 350 человек
03.04.2021, 20:220 Эксперты высказались за новый страховой продукт ОСАГО-плюс 03.04.2021, 20:010 Независимость от родителей женщины осознают раньше мужчин - исследование 03.04.2021, 19:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы 03.04.2021, 19:160 Минцифры исключает возможность передачи данных предустановленными приложениями
03.04.2021, 19:080 Съезд «Яблока» поставил вопрос о доверии председателю партии Рыбакову 03.04.2021, 18:572 Фотофакт: Подготовлена площадка под исторический парк «Россия – моя история» 03.04.2021, 18:470 Участок улицы Бастионной закроют для транспорта до середины июня 03.04.2021, 18:260 Жителям частного сектора Пскова напомнили о запрете сжигания сухой травы
03.04.2021, 18:171 Интерактив: Часы на Октябрьском проспекте показывают неверное время 03.04.2021, 17:490 Новый автобус связал Псков с Молдавией 03.04.2021, 17:240 Пособие для детей из неполных семей необходимо увеличить в два раза – Сергей Миронов 03.04.2021, 17:100 4 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями
03.04.2021, 16:470 Ребенок погиб в ДНР в результате удара, нанесенного украинским беспилотником 03.04.2021, 16:410 Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша 03.04.2021, 16:070 Михаил Ведерников назвал реальной перспективу третьей очереди ОЭЗ «Моглино» 03.04.2021, 15:510 Российский военный спутник разрушился и пропал с орбиты
03.04.2021, 15:270 Фотовыставка из Коми «Природа. Традиции. Люди» работает в Пскове 03.04.2021, 15:030 Более 800 жителей Псковской области призовут на военную службу с соблюдением противоэпидемиологических требований 03.04.2021, 14:423 Лев Шлосберг выступил против реформы «Яблока» на съезде партии 03.04.2021, 14:232 На Октябрьском проспекте Пскова укладывают тротуарную плитку. ФОТО
03.04.2021, 13:592 Армен Мнацаканян: Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан 03.04.2021, 13:385 Фотофакт: Найден самый разбитый двор на Запсковье 03.04.2021, 13:080 Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-ой роты в Острове 03.04.2021, 13:030 Пал травы произошел в Бежаницком районе
03.04.2021, 12:452 В Сбербанке не подтвердили информацию о прогнозе третьей волны COVID-19 03.04.2021, 12:340 Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции 03.04.2021, 12:190 Гдовские росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка 03.04.2021, 12:020 Сотрудник Центробанка назвал признаки подозрительных платежей
03.04.2021, 11:520 В Псковской области проводится акция «Призывник» 03.04.2021, 11:422 Начальник Великолукской дистанции пути ОАО «РЖД» осужден за взятки 03.04.2021, 11:270 63-летний стружанин снова попался пьяным за рулем 03.04.2021, 11:010 81 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Псковской области
03.04.2021, 10:410 Фургон подожгли в Пскове в ночь на субботу 03.04.2021, 10:155 В Острове неизвестные осквернили памятник десантникам 6-й роты 03.04.2021, 09:571 Волонтеры помогут псковичам в период замены лифтового оборудования 03.04.2021, 09:470 Десантники отразили наступление сил противника на полигоне «Струги Красные». ФОТО
03.04.2021, 09:192 Опубликованы фото ДТП в Пустошкинском районе, в котором погибли двое молодых людей 03.04.2021, 09:033 «Сбербанк» рассчитал время начала третьей волны коронавируса 03.04.2021, 02:321 Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе 03.04.2021, 00:160 В США снова арестовали псевдомиллиардершу из России
02.04.2021, 22:190 Сказки Пушкина представили псковичам сотрудники «Михайловского» 02.04.2021, 22:020 Голикова предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 02.04.2021, 21:350 Убыток РЖД в 2020 году составил 52,9 млрд рублей 02.04.2021, 21:050 Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые
02.04.2021, 21:033 Анастасиевская часовня рядом с мостом чувствует себя очень плохо - Александр Голышев 02.04.2021, 20:503 Армен Мнацаканян проконтролирует решение вопросов, волнующих островичей 02.04.2021, 20:120 Выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется в Пскове 28 апреля 02.04.2021, 20:110 Банк «Открытие» подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского марафона
02.04.2021, 19:520 В день рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова в «Михайловском» открыли цифровую выставку его работ 02.04.2021, 19:360 Путин и Лукашенко обсудили возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией 02.04.2021, 19:220 В Псковском районе наградили региональных победителей «Диктанта Победы» 02.04.2021, 19:148 «Акценты» Донецкого: Шлосберг «всё», маски навсегда и отель с башенкой
02.04.2021, 19:010 Ситуацию с галереей Петра Оссовского прокомментировал Александр Голышев 02.04.2021, 18:551 Псковский депутат-коммунист возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф 02.04.2021, 18:5019 Активисты Молодежного парламента попробуют силы в предвыборной кампании 02.04.2021, 18:460 Псковские спортсмены вошли в состав сборной СЗФО по борьбе панкратион
02.04.2021, 18:300 Более 150 баков отремонтировала компания «Экопром» в этом году 02.04.2021, 18:210 Проект «Российские истории» о достижениях соотечественников запустил Сбербанк 02.04.2021, 18:154 Псковский музей готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых 02.04.2021, 18:001 Александр Голышев: Палаты у Сокольей башни скоро вызовут восторг у псковичей и туристов
02.04.2021, 17:550 В Псковской области пройдет чемпионат по футболу на кубок губернатора 02.04.2021, 17:440 Жителя Дедовичей оштрафовали за побои 02.04.2021, 17:381 Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг 02.04.2021, 17:310 Более 1300 пачек сигарет нашли в вагоне на границе в Псковской области
02.04.2021, 17:261 Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея 02.04.2021, 17:172 На дне реки Великой в Пскове пробурят три скважины 02.04.2021, 17:150 Музыкальный диктант организуют в Пскове 02.04.2021, 17:050 Клиенты Delivery Club смогут воспользоваться бонусами от «СберСпасибо»
02.04.2021, 16:511 Дорожную разметку в Пскове полностью обновят до 16 августа 02.04.2021, 16:440 В Локне мужчину осудили за кражу денег с банковской карты 02.04.2021, 16:383 Гендиректор Псково-Изборского музея рассказал о зарплатах сотрудников 02.04.2021, 16:360 Жители Острова на 6 лет лишились свободы за продажу наркотиков
02.04.2021, 16:301 Новое здание прокуратуры открыли в Великих Луках 02.04.2021, 16:211 Сломавшийся грузовик мешает движению на улице Инженерной в Пскове 02.04.2021, 16:180 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 3 апреля 02.04.2021, 15:560 Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.