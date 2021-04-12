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Политика

Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму

07.05.2021 23:54|ПсковКомментариев: 0

Рэпер Слава КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) решил баллотироваться в Госдуму. Об этом исполнитель рассказал в ходе стрима на YouTube-канале.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму РФ», — заявил музыкант.

По его словам, на выборах он намерен баллотироваться от партии «Зеленая альтернатива».

«Я тут пообщался с друзьями из партии «Зеленая альтернатива» — там оказались очень хорошие ребята. Все веганы, вегетарианцы», — сказал он, отметив, что в партии его решили поддержать.

СМИ сообщают, что в партии в настоящий момент подтвердили выдвижение Машнова.

Как отмечает Газета.ру, глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что «Зеленая альтернатива» сможет участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, так как партия получила представительство в заксобрании одного из регионов.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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