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Названы открывшие границы для привитых россиян страны

Названы страны, открывшие границы для россиян при условии предоставления сертификата о прохождении вакцинации «Спутником V». Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, для въезда вакцинированных туристов в Армению, как и для поездки на Кипр, не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. Однако в последней стране власти оставляют за собой право подвергать выборочному тестированию прибывающих.

Также Болгария, Хорватия и Греция готовы принимать без теста привитых отдыхающих, а также тех, кто может подтвердить ранее перенесенную болезнь. Для этого нужна справка о тесте на коронавирус, сделанная от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

Кроме того, без дополнительных документов можно поехать в Грузию и Хорватию. Уточняется, что для этого нужно заполнить специальную форму перед полетом и подтвердить бронь жилья. А вот в Черногории от прохождения тестирования освобождены все без исключения российские туристы.