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В Пскове инвалид-колясочник добивается обеспечения доступности собственного жилья

26.05.2021 17:44|ПсковКомментариев: 0

Несколько лет инвалид 2 группы Иван Берест, проживающий в Овсище, добивался обеспечения доступности собственного жилья. Он обращался в администрацию города Пскова с просьбой оборудовать крыльцо, чтобы беспрепятственно заходить в подъезд.

В декабре 2017 года было проведено комиссионное обследование входа в подъезд Ивана Береста. Комиссия установила возможность и необходимость переоборудования входного узла. Но переоборудования не последовало. От установки пандуса на крыльцо Берест отказался, поскольку крыльцо высокое и предполагался слишком большой уклон.

Затем в июле 2018 года снова была проведена комиссия, но никаких действий - ни включения в программу, ни постановки на очередь - предпринято не было. 

Иван Берест оказался упертым человеком и обратился в суд. Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге 28 апреля 2021 года встал на его сторону, отменил все предыдущие решения и вынес новое, в котором детально разъяснил, что вопрос о содержании подъемника управления строительства вообще не касается, а бездействие администрации и управления действительно имеет место, права инвалида нарушены. Решение еще может быть обжаловано в Верховном суде.

Подробности читайте на сайте MK RU Псков

Теги: #доступная среда #псков #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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