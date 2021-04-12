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В Пскове инвалид-колясочник добивается обеспечения доступности собственного жилья

Несколько лет инвалид 2 группы Иван Берест, проживающий в Овсище, добивался обеспечения доступности собственного жилья. Он обращался в администрацию города Пскова с просьбой оборудовать крыльцо, чтобы беспрепятственно заходить в подъезд.

В декабре 2017 года было проведено комиссионное обследование входа в подъезд Ивана Береста. Комиссия установила возможность и необходимость переоборудования входного узла. Но переоборудования не последовало. От установки пандуса на крыльцо Берест отказался, поскольку крыльцо высокое и предполагался слишком большой уклон.

Затем в июле 2018 года снова была проведена комиссия, но никаких действий - ни включения в программу, ни постановки на очередь - предпринято не было.

Иван Берест оказался упертым человеком и обратился в суд. Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге 28 апреля 2021 года встал на его сторону, отменил все предыдущие решения и вынес новое, в котором детально разъяснил, что вопрос о содержании подъемника управления строительства вообще не касается, а бездействие администрации и управления действительно имеет место, права инвалида нарушены. Решение еще может быть обжаловано в Верховном суде.

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